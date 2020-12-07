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عشرواي تقدم استقالتها للرئيس عباس احتجاجا على عودة السلطة للتنسيق الامني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:51 - 07 ديسمبر 2020
عشرواي تقدم استقالتها للرئيس عباس احتجاجا على عودة السلطة للتنسيق الامني عشرواي تقدم استقالتها للرئيس عباس احتجاجا على عودة السلطة للتنسيق الامني
تقارير
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قدمت عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، اليوم الاثنين، استقالتها منذ أيام قليلة للرئيس محمود عباس، وفق مصادر خاصة لموقع "العربي الجديد".

وأوضحت المصادر، أنّ "الرئيس لم يرد حتى الآن على الاستقالة بالرفض أو القبول".

وبيّنت أن "عشراوي غاضبة من إعادة السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

ونفت المصادر، الانباء التي تحدث عن استقالة عشراوي من منصبها بسبب اصابتها بفيروس كورونا او كبرها في السن.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطة عودة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال، بعد توقفه مدة أشهر، بسبب محاولة الاحتلال ضم ثلثي أراضي الضفة تحت سيادتها.

 

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