لبنان تسجل 16 حالة وفاة و984 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد تسجيل حالات جديدة.

وأوضحت الصحة اللبنانية، أنها سجلت 16 حالة وفاة و984 إصابة جديدة بالفيروس.

وبيّنت أن عدد الإصابات بلغت 138 ألف حالة، منها 1.099 حالة وفاة.

وأغلقت الصحة، 20 مدينة وبلدة في البقاع اللبناني، منها بعلبك والهرمل وعرسال لمدة اسبوع بسبب ارتفاع الإصابات فيها.

وأكد محافظ بعلبك الهرمل، أن الوضع الصحي في بعلبك الهرمل اصبح خطيرا للغاية، مشدّدًا على أن ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة.