رئيس فرنسا يوجه رسالة مهمة جدًا للمسلمين ماذا جاء فيها

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين رسالة مهمة للمسلمين بشأن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وجاءت رسالة ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه.

وقال ماكرون: "إن الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين، بل هي مجرد تعبير من مصور".

وأضاف: "علينا أن ندرك أن هذا القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي، هذا قانون الشعب الفرنسي، هذه الرسوم والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسي، ولا تعتبروه استفزازا من السلطات، ولكنها تصدر من صحفي أو مصور، وهناك من يرد عليها بهدوء، استفزاز من صحفي أو مصور".

وتابع: "بعض الرسوم المسيئة صدمتكم وأنا آسف من صدمة هذه الرسوم، ولكن علينا الرد عليها بسلام، وعندما يشرع العنف ضد من يرسم الرسوم في هذه الحالة نختلف في الرأي".

واشار إلى أن فرنسا لن تقبل السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم، مرفوض تماما إضفاء شرعية العنف ضد من يرسم أو يكتب، وهذا إطار متميز وخاص في فرنسا".

وقال: "أود أن تفهموا ما حدث، في فرنسا هناك حرية صحافة، الصحفي يرسم ويكتب ما يريد ولا يوجد أي رئيس أو هيئة تقول له ماذا يكتب، هذا هو الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الإنسان، على حد زعمه.

وكان ماكرون قال في حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قُطِع رأسه في العاصمة باريس بسبب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد: "لن نتخلى عن الرسوم وإن تقهقر بعضهم".