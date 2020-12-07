محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي للاعبي ليفربول في تاريخ البريميرليج

نشر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر" مساء اليوم الاثنين، إحصائية بالمعدل التهديفي لدى أكثر اللاعبين أهدافا في تاريخ ليفربول بالدوري، وكان محمد صلاح في مقدمة اللاعبين، حيث حصل على صدارة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الممتاز.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في مقدمة هدافي "الريدز"، يليه الإسباني "فرناندو توريس"، ثم الأوروجوياني "لويس سواريز"، والنجم الانجليزي "اوين"، وفى النهاية السنغالي "ساديو ماني"، وعلق ليفربول على هذه النتيجة قائلا: "الملك المصري يأتي إليكم برقم جديد.. محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفي بين لاعبي الريدز تاريخيًا في الدوري الممتاز".

كما حصل محمد صلاح على تقييم 8.6/10 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين، وصلاح استحوذ على الكرة بنسبة 4.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 89%، وفاز في المراوغات مرتين، وعادل محمد صلاح رقم أهداف "كريستيانو رونالدو" بعدد الاهداف فى البريميرليج (84 هدف)، حيث سجل 82 هدف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسى.

ولعب رونالدو 6 مواسم في "مانشستر يونايتد" بين عامي 2003 و2009، وخاض 196 مباراة فى المسابقة، بينما خاض محمد صلاح مباراته أمس رقم 131 أمام "وولفرهامبتون" ، وسجل فيها هدفا وصنع آخر، وبهذه النتيجة قفز ليفربول إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحتل "وولفرهامبتون" المركز العاشر برصيد 17 نقطة.