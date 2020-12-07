داخلية غزة تحدد الفئات المسموح لها بالتحرك يومي الجمعة والسبت

حددت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين الفئات المسموح لها بالتحرك يومي الجمعة والسبت ضمن الاجراءات المشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، أن كافة المنشآت والمحال والقطاعات التجارية اضافة إلى المخابز ستكون معطلة يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أنه المسموح له بالتحرك فقط هو لقوي الامن والصحة وعمال النظافة والبلديات وشركة الكهرباء.

وفيما يتعلق بعمل الصيدليات المنتشرة في القطاع لفت البزم إلى أن عمل الصيدليات سيكون في نطاق محدود ضمن الاجراءات المشددة لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

أما بالنسبة للأطقم الصحفية قال البزم: "إن الاطقم الصحفية لهم تدابير خاصة وسيتم اصدار تعليمات لهم مساء اليوم الاثنين حتى يكون هناك انضباط تام".

وفي الوقت ذاته أكد البزم أن الداخلية تكثف جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بشكل كبير في القطاع.

ولفت إلى أن المرحلة الصعبة التي يعيشها القطاع الصحي تستلزم من الجميع تضافر الجهود لتجاوز الأزمة الصعبة، مشيرًا إلى أن حماية انفسنا ومجتمعنا يكون من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال: "هناك درجة التزام لدي المواطنين فيما يخص اغلاق المحال الساعة السادسة ومنع التجوال فيما نواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.