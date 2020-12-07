بيع قميص لأوباما بمبلغ ضخم

بيعَ مؤخراً قميص للرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما"، مقابل عرض مرتفع في مزاد عبر الإنترنت.

وقالت شبكة "CNN" إن القميص الذي ارتداه أوباما عندما كان يلعب لفريق كرة السلة في مدرسة "Punahou School" الثانوية الذي ارتداه في "هونولولو"، قد تم بيعه مقابل مبلغ قياسي بلغ 192 ألف دولار.

ومن جانبها أكدت مزادات "غوليان" إن العرض الذي تم تقديمه هو الأعلى على الإطلاق مقابل قميص مدرسة ثانوية.

وجاء هذا العرض بعد عام من بيع قميص كرة السلة الذي ارتداه نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة "ليبرون جيمس يبرون جيمس"، عندما كان تلميذا ثانويا مقابل 187500 دولار.