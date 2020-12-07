معهد دراسات الأمن القومي "الإسرائيلي": الحرب المقبلة ستكون متعددة الساحات

أكدت دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي التابع للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بشأن سيناريوهات الحرب المتوقعة، إلى أن الحرب المقبلة ستكون متعددة الساحات، قد تشمل لبنان وسوريا والعراق وغزة.

بدوره حذر مدير معهد دراسات الأمن القومي العميد "أودي ديكل" من أنه "في الحرب المقبلة ستتعرض الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" للهجوم بآلاف الصواريخ، فضلا عن قصف طائرات بدون طيار من عدة ساحات: لبنان وسوريا وغرب العراق وربما غزة".

وقالت الدراسة إن :"المواجهة القادمة ستكون ضد المحور"الإيراني"، الذي أنشأ في إطار سلسلة متصلة من طهران إلى بيروت، تشمل بناء قدرات متنوعة لمهاجمة "إسرائيل" على نطاق واسع من الصواريخ والطائرات بدون طيار ووحدات حرب العصابات التي تتسلل إلى كيان الاحتلال الإسرائيل وتقتحم المستوطنات والمواقع الحيوية بالقرب من الحدود مع لبنان ومرتفعات الجولان.

ونوهت إلى أن: "هناك تغيرا كبيرا في التهديد يتمثل في تكثيف تواجد "حزب الله"، وخاصة جهوده في إعداد صواريخ دقيقة بمساعدة إيران".

وأشارت الدراسة إلى أن الحرب القادمة ستكون مختلفة في نطاقها وشدتها عن الحروب السابقة، حيث من المتوقع حدوث دمار كبير في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالأهداف الاستراتيجية في "إسرائيل"، ولكن الدمار الأكبر سيكون في لبنان وسوريا.

وأوضحت بقولها إن: "سيناريو الهجوم المفاجئ قد يضعف ويعطل قدرة جيش الاحتلال الاسرائيلي على العمل في الرد الفوري واستعداد قوات الدفاع الجوي، وتعبئة قوات الاحتياط"، مضيفة أنه "في أي سيناريو سيتم التركيز على إلحاق أضرار جسيمة بالجبهة الداخلية المدنية "لإسرائيل" وشل الاقتصاد" .

ولفت مدير المعهد إلى أن "الوضع المقلق للمجتمع الإسرائيلي الذي ظهر في أزمة كورونا، يثير قلقا أكبر بشأن نتائج الحرب المقبلة".