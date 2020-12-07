وفاة مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة مواطن مساء اليوم الاثنين 7-12-2020 جراء اصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) للمرة الثانية.

وذكر نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير أن المواطن يبلغ من العمر 63 عامًا من مدينة غزة توفي جراء عودة اصابته بفيروس كورونا له بعد تعافيه من الاصابة السابقة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وقال د.ضهير: "إن المواطن كان من حالة أعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الاكسجين في الدم مما ادى الى دخوله للعناية المركزة بحالة حرجة.

وأضاف: "إن حالته كانت تزداد سوءا رغم كل محاولات الكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ حياته، مشيراً أن ما حدث مع المواطن يؤكد أن التعافي من الاصابة لا تعطي المناعة الكاملة للجسم ويبقى معرضاً لخطر الاصابة مجدداً".

وأشار إلى أن سلوك فيروس كورونا لازالت تحت الدراسة من قبل خبراء الفيروسات حول العالم الامر الذي يبقى خطر عودة الاصابة للمتعافين قائم رغم محدوديته، مما يتطلب الالتزام التام بالضوابط الصحية وتصحيح السلوك الصحي والوقائي المتعافين خشية عودة المرض اليهم بما لا يقوى على تحمله.

وشدد على أن قطاع غزة حاله كحال كافة مناطق العالم الذي يشهد موجة جديدة لربما اشد من سابقاتها من تفشي الوباء وتحتاج إلى التعامل معها بجدية وعدم التهاون أو الاستهتار بإجراءات الوقاية المطلوبة من الجميع لحظة واحدة من أجل الخروج من هذه المرحلة الخطيرة بأقل الخسائر.