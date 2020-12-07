عطايا: رهان السلطة على "بايدن" لاستكمال المفاوضات مع "إسرائيل" هو رهان خاسر

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا اليوم الاثنين على أن "رهان السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لاستكمال المفاوضات مع "الاحتلال الاسرائيلي" هو رهان خاسر، وتجربتها مع الرؤساء الأمريكيين السابقين تؤكد ذلك ".

وأضاف عطايا :"السياسة الأمريكية الخارجية ثابتة لجهة دعم وجود كيان الاحتلال الصهيوني وخدمة مصالحه على حساب مصالح الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية في أرضهم المحتلة".

وأوضح بأن: "السلطة الفلسطينية تؤكد على استدارتها عن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، والشتات وعودتها إلى مربع التنسيق الأمني والمفاوضات مع العدو الصهيوني، بعد أن تقدمت خطوة باتجاه فصائل المقاومة من خلال مشاركتها في لقاء الأمناء العامين الذي توج وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن ومخرجاتها".

وأشار عطايا إلى أن : "اللقاء الوطني الفلسطيني في غزة عرض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية أمام الرأي العام الفلسطيني، ليوضح للناس آخر المستجدات في المشهد الفلسطيني، وما آلت إليه الأوضاع في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل واسع في القطاع".

ولفت بقوله : "شاركنا في لقاء الأمناء العامين، على الرغم من رفضنا بعض النقاط في بيانه الختامي، من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد بوجه صفقة القرن ومخرجاتها، وكان آخرها توقيع أنظمة عربية اتفاقيات مع العدو الصهيوني وفتح الأجواء أمام طائراته، على أمل أن يتطور هذا اللقاء إلى تفاهم بين فصائل المقاومة على برنامج سياسي مشترك لتحرير فلسطين، وكان من المفترض أن يتم تشكيل لجان تتابع قضايا وطنية مختلفة، إلا أن السلطة تراجعت عن هذه التفاهمات وعادت إلى مربع أوسلو الذي لم تخرج منه بشكل نهائي".

ودعا عطايا فصائل منظمة التحرير إلى التحرك من أجل إعادة الاعتبار للمنظمة من خلال إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، والعودة إلى خيار المقاومة المسلحة التي أنشئت على أساسه، واستيعاب جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، وتوحيد الجهود لمواجهة العدو الصهيوني باستراتيجية وطنية شاملة لتحرير فلسطين.