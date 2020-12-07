"فلاي دبي" تعتذر لمسافرين "إسرائيليين" بعد تأخر دخولهم لدبي

قال المتحدث باسم شركة "فلاي دبي" الإمارتية للطيران اليوم الاثنين: "نعتذر لـ155 راكبا الذين تأخروا عند وصولهم، ونراجع الأسباب وراء هذا التأخير، ونفهم أن ذلك كان غير مريح لجداول مسافرينا".

وكانت انطلقت الطائرة إلى مطار دبي الدولي على متن رحلة تسيرها الشركة من إسرائيل إلى دبي، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف: "هذه ليست مقاييس الخدمة التي نتوقعها لأي من مسافرينا ونعيد التحقق من العملية والإجراءات للحيلولة دون تأخير على الرحلات اللاحقة".

بدورها قالت قناة "i24news" العبرية :"إن السلطات الإماراتية، أوقفت مسافرين "إسرائيليين" على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي".