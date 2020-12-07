جيش الاحتلال يمنع وصول أهالي الجولان المحتل لأراضيهم الزراعية

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عددا من المداخل الرئيسية لقرى الجولان السوري المحتل، ومنع الأهالي من الوصول لأراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات عملاقة عليها.

وأوضحت مصادر بالجولان السوري المحتل، أن الأهالي يحتشدون على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة المراوح الهوائية عليها في مناطق: مجدل شمس، وسحيتا، وبقعاثا، ومسعدة، وسط تواجد كثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية وقطع الطرق الرئيسية.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الغضب تسود لدى الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من تركيب المراوح.