الكشف عن مقر دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الابيض

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين 7-12-2020 عن مقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأسرته بعد مغادرتهم البيت الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني 2021 المقبل.

ووفقًا لمصادر مقربة من ترامب قالت لمجلة "بيبول" الأمريكية: "إن ترامب وأسرته سينتقلون إلى نادي العائلة في "مار إيه رغو" في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكروا أن عمال البناء يقومون حاليا بأعمال توسعة قصر ترامب داخل النادي الذي تبلغ مساحته 2000 قدم مربع.

وأضافوا أن "السيدة الأولى"، ميلانيا ترامب، تتفقد حاليا المدارس الموجودة هناك من أجل ابنها "بارون"، البالغ من العمر 14 عاما.

وقال المصدر: "إنهم بالتأكيد يجددون شقته داخل نادي "مار إيه لاغو" لكي تصبح أكبر وأكثر حداثة ومريحة للاستخدام".

وتابع أن "مار إيه لاغو" مبنى مبدع كان يفخر ترامب بتجديده عندما اشتراه، من المنطقي أنه يريد أن يكون هناك وسيجعل القصر منزله".

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض، في 20 يناير، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.