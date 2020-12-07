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رئيس سلطة الأراضي يجري جولة تفتيشية على الأرض الحكومية في منطقة السيفا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:21 - 07 ديسمبر 2020
رئيس سلطة الأراضي يجري جولة تفتيشية على الأرض الحكومية في بيت لاهيا رئيس سلطة الأراضي يجري جولة تفتيشية على الأرض الحكومية في بيت لاهيا
تقارير
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أجرى رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة برفقة مدير التفتيش والمتابعة في شمال قطاع غزة أ. معين الباز جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في منطقة السيفا (محررة دوغيت سابقا) شمال بيت لاهيا لمتابعة إجراءات التأجير لمساحة126 دونم من الأراضي الزراعية وتسوية أوضاع واضعي اليد على هذه الأرضي.

من جهته قال رئيس سلطة الأراضي: "سيتم فتح المجال أمام المواطنين لاستئجار مساحة عشرين دونم من هذه الأراضي بهدف استثمارها زراعيا وذلك بعد استردادها من واضعي اليد عليها بعد رفضهم الالتزام بإجراءات سلطة الأراضي وتسوية أوضاعهم".

كما شملت الجولة التفتيشية الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية للقطاع لمتابعة الإجراءات التي نفذتها طواقم التفتيش والمتابعة مؤخرا بإخطار المتعدين عليها لتسوية أوضاعهم من خلال استئجار هذه الأراضي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

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