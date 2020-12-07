جدول زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة

وصل صباح اليوم الاثنين وفدٌ من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة في جولة استكشافية للعديد من المشاريع الانسانية الأوروبية التي تم دعمها في القطاع.
ومن المقرر أن تنتهي الزيارة غدًا بمؤتمر هام لسفراء الاتحاد الأوروبي.
جدول الزيارة كالتالي:
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وقت الزيارة
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مكان الزيارة
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08:30
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وصول وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى حاجز بيت حانون شمال القطاع
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09:00
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المستشفى الأوروبي جولة
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10:00
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جولة في محطة التحلية في دير البلح
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11:00
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عودة لفندق المشتل
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12:30
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لقاء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية
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13:30
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مؤتمر صحفي للسفراء الأوروبيين بفندق المشتل
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انتهاء الزيارة غدًا الثلاثاء