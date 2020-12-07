جدول زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة

وصل صباح اليوم الاثنين وفدٌ من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة في جولة استكشافية للعديد من المشاريع الانسانية الأوروبية التي تم دعمها في القطاع.

ومن المقرر أن تنتهي الزيارة غدًا بمؤتمر هام لسفراء الاتحاد الأوروبي.

جدول الزيارة كالتالي: