الخارجية الإيرانية: على السعودية والبحرين أن تعيا مكانتهما

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة " اليوم الاثنين إن :"على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقاً لقدراتها"، مؤكداً أن "العلاقات الدولية، والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع".

جاء ذلك على خلفية دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي الإيراني.

واتهم زادة السعودية بأنها: "تتحمّل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن".

وأضاف قائلاً :"ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي".

وأشار زاده إلى أن: "السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها"، لافتا أنها "انتهجت سلوكاً خاطئاً، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها".