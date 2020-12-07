الاحتلال يعتقل 6 أسرى محررين من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 7/12/2020، 6 أسرى محررين من بلدات أبو ديس والعيزرية وشعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي أبو ديش والعيزرية، وشنت حملات دهم وتفتيش لعدد من منازل الأسرى المحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأسرى المحررين: محمد صالح محسن، ورائد ربيع، ووليد شرف، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها في بلدة أبو ديس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد أحمد شطارة (يطاوي)، ومحمد خليل فرعون، عقب دهم منزليهما في العيزرية.

كذلك اقتحم جنود الاحتلال عددا من المحال التجارية في بلدة العيزرية وفتشت أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة وصادرت عددا منها.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأسير المحرر عبد الناصر عودة، وذلك بعد اعتراض سيارته في بلدة شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

ومنذ الليلة الماضية اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال حملة مداهمات واسعة، شهدت بعضها مواجهات عنيفو أصيب خلالها عدد من المواطنين بعضهم بجراح خطرة.

وصعدت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الأسرى المحررين بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني مع السلطة.