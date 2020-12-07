تجمع حقوقي يطالب الصحة العالمية للتدخل وإدخال مستلزمات مواجهة كورونا بغزة

دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة لمنظمة الصحة العالمية وهيئات وشخصيات دولية للتدخل العاجل لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا جراء تصاعد تفشي الفيروس واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة،

وأوضح التجمع خلال بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنه أمام هذا الوضع الصحي الخطير داخل قطاع غزة، ومن منطلق إيماننا بقدرتكم على إحداث فرق التعاطي مع الازمة الإنسانية والكارثية؛ فإننا نطالبكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط الفوري على سلطات الاحتلال من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد المدنيين في قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بإدخال كافة المستلزمات والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي على وجه السرعة حتى يتلاشى السكان المدنيين كوراث صحية تؤثر على المنطقة بأسرها.

وقال التجمع في رسالته أنه يشعر بالقلق بشأن الوضع الكارثي الذي يعاني منه القطاع الصحي الكارثي في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا نتيجةً لاتساع رقعة تفشي الوباء داخل قطاع غزة، وفي ظل نفاذ المسحات الخاصة بفحص فايروس كرونا وكذلك وجود نقص في الأجهزة الطبية والمعدات وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعبر التجمع عن التخوف من انهيار كامل للقطاع الصحي المتهالك بفعل سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير القانونية، بما فيها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو أربعة عشر عاماً، ونتيجةً لعدم وفاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمسئولياتها القانونية تجاه سكان الأراضي المحتلة بما في ذلك توفير كافة الاحتياجات الأساسية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالرعاية الصحية.