أشتيه يُعلن عن قرارات لم تصل الى حد الإغلاق الشامل وتركز جلها على أربع محافظات

اعلن محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 7/12/2020 ، إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2020، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020). تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وقال اشتيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للإعلان عن جملة من القرارات جراء تفشي فيروس كورونا ان التعليم، في هذه المحافظات، سيكون عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.

تمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

وشدد على ضرورة عمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.

وشدد على ضرورة استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12 ، والصلاة تكون في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.

ومن ضمن القرار منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات.

بخصوص المدارس، أوضح انه تغلق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها. أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.

وتابع : سيتم تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، بالإضافة الى تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة.

واعطى اشتيه تعليمات بتخصيص أماكن لمرضى الكورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون.

وبين اشتيه ان اللقاح بحاجة إلى وقت لكي يصل، وما زلنا ننتظر توصية منظمة الصحة العالمية بخصوصه، علما أن بعض الدول بدأت وأخرى سوف تبدأ بالتطعيم خلال أيام.

وأوضح عدد الإصابات في فلسطين بلغ 112.035 إصابة منذ أول يوم بدأت فيه الإصابات حتى اليوم، بما فيها القدس. من هذه الحالات هناك نحو 26 ألف حالة نشطة، الحالات النشطة موزعة كالتالي: غزة فيها نحو 10 ألف و600 إصابة، وفي الضفة الغربية 14210 حالة بما فيها القدس ، لدينا 58 حالة في العناية المركزة و18 حالة على أجهزة التنفس.

وقال يوجد في الحجر البيتي أكثر من 40 ألف شخص وعدد حالات الوفاة في الضفة الغربية 699، في القدس 108، وفي غزة 149.

في قطاع غزة، قال ان هناك 400 شخص داخل المستشفيات منهم 154 حالة خطرة، و39 حالة حرجة. ما يتم فحصه في غزة هو لمن هم فوق سن 50 عاما، وما دون ذلك فيتم فحصهم في العيادة إذا كان عليهم أعراض..

وعن عدد المدارس في الضفة 3074 مدرسة، منها 55 مدرسة مغلقة. في غزة 704 مدارس، وجميعها مغلقة. عدد الطلاب المصابين 2837 طالب و1589 كادر تعليمي وإداري.