الشعبية تدعو لتكثيف كل أشكال الإسناد للأسرى وحملة الاعتقالات ضدنا ستزيدنا قوة

عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم الاثنين أمام برج الشوا حصري بمدينة غزة مؤتمراً صحافياً بمناسبة ذكرى انطلاقتها، وفي خضم المعركة البطولية المستمرة التي تخوضها الحركة الأسيرة والهجمة الواسعة التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وكوادر الجبهة والتي كان آخرها اعتقال عدد من الرفاق في الدهيشة وأبوديس اليوم.

وشارك في المؤتمر الصحافي قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة ولجنة الأسرى فيها وممثلي لجنة الأسرى للقوى. ورُفعت خلاله اليافطات والشعارات الداعية لإسناد الأسرى.

وألقى عضو اللجنة المركزية والأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى الرفيق عوض السلطان كلمة الجبهة اعتبر فيها أن انطلاقة الجبهة الشعبية هي محطة نوعية، نؤكد فيها على استمرار مقاومتنا المشروعة بكافة الوسائل وفي المقدمة منها الكفاح المسلح باعتباره الأسلوب الانجع لانتزاع حقوقنا ودحر الكيان الصهيوني، داعياً لاستمرار تصدينا لنهج التسوية المدمر وللتطبيع، مشيداً بقلاع الأسر باعتبارها ساحة اشتباك مفتوح دائمة ضد العدو الصهيوني.

وقال السلطان في كلمته: " نحتفي وإياكم اليوم في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثالثة والخمسين. هذه الجبهة التي انطلقت في الحادي عشر من كانون أول عام 1967 وسط جرح ومأساة ونكبة وتشتت الشعب الفلسطيني ومن رحم حركة القوميين العرب انطلقت الجبهة الشعبية أيقونةً وطنيةً بعباءة قومية وكوفية أممية ثائرة، ترفع رايات التحرير والعودة، تنسج كينونتها من أجساد الشهداء، وعطاءات المناضلين الأفذاذ، شعارها " وراء العدو في كل مكان " تردد في مطارات وفضاءات العالم، وعملياتها النوعية والجريئة دوت في ساحات الوطن والعالم، كان وما زال هدفها دوماً وأبداً تحرير فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها".