تحذير خطير من توقف فحص "فيروس كورونا" خاصةً للمشتبه بهم والمخالطين

توقف المختبر المركزي والوحيد في قطاع غزة اليوم الاثنين 7/12/2020، عن إجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، لنقص المواد اللازمة للفحوصات الأمر الذي ينذر بخطورة الوضع الصحي والمؤثر على الخارطة الوبائية.

فلم يكن العدد الأقل لإصابات فيروس كورونا التي الإعلان عنه في بيان وزارة الصحة والبالغ (741 ) في قطاع غزة، سوى بسبب توقف المختبر عن الفحص.

وأوضح د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ، أن المختبر المركزي في قطاع غزة توقف عن إجراء الفحوصات المخبرية لكوفيد 19 مما يؤدي إلى تقويض للجهود المستمرة من قبل وزارة الصحة في إطار تقصي الوباء وتتبع الخارطة الوبائية من خلال الفرق المختصة.

ووصف القدرة في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الأمر بالصعب للغاية أمام جهود وزارة الصحة في متابعة الخارطة الوبائية وتقصي الوباء.

وحَمَلَ د. القدرة، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية كاملةً، حيث يمارس عنصرية كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة.

ودعا القدرة، الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل توفير الدعم للمختبر المركزي في قطاع غزة ووزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحالة الوبائية.

وأفاد القدرة، أن هناك اتصالات محلياً واقليمياً ودولياً من أجل حل الأزمة، ولكن يجب أن تترجم الاتصالات واقعاً ملموساً تلمسه وزارة الصحة من أجل دعمها ومحاولة كسر حدة انتشار الفيروس.

من جانبه عزا د. عادل روقة مدير المختبر المركزي في وزارة الصحة الفلسطينية، توقف عمل المختبر، لنقص المواد وعدم توريدها لوزارة الصحة، مناشدات حتى يتم توريد المواد لعمل فحص الكورونا، ولكن لم يتم الاستغاثة للنداء.

وقال في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : أمس اتتمنا كامل الفخوصات، حيث تم فحص 850 عينة من أمس، ونتوقع وصول 1000-1500، سيتم تأجيل النتائج للعينات.

وأضاف: أن هذا الأمر خطير كون أن عدم وجود نتائج للعينات للمخالطين وللمصابين ينذر بوضع خطير كون أن العينات للمشتبه بهم أو المخالطين.

























