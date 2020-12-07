ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

خلال مؤتمر علماء المقاومة

كلمة للأمين العام للجهاد الإسلامي في ذكرى انتفاضة الحجارة غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:48 - 07 ديسمبر 2020
القائد النخالة القائد النخالة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يعقد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، غداً الثلاثاء 8/11/2020 في الذكرى الثالثة والثلاثين لاندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، "انتفاضة الحجارة العظيمة"، سادس مؤتمرات الوعد الحق، بعنوان " الوعد الحق "6"""انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، بمشاركة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة الذي سُيلقي كلمة هامة غداً  في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.

المؤتمر يُعقد في ظروف وباء كورونا افتراضياً وفضائياً، بالتزامن مع عددٍ من العواصم العربية والإسلامية، وبمشاركة عددٍ كبير من المحطات الفضائية، ووسائط التواصل الاجتماعي، وبرامج الحوار الاليكترونية الجديدة، وذلك يومي والثلاثاء والأربعاء الموافق 8 و9 ديسمبر/كانون أول 2020.

ويأتي المؤتمر في وقت أثبت فيه الشعب الفلسطيني أنه يتحدى الصعاب ويواجه الخطوب، ويتصدى للمؤامرات، ويقف موحداً في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط، ويصر على ثوابته ويتمسك بحقوقه ولو كان وحده في الميدان، وهو على يقينٍ بالنصر وعلى موعدٍ رباني معه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات