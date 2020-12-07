كلمة للأمين العام للجهاد الإسلامي في ذكرى انتفاضة الحجارة غداً

يعقد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، غداً الثلاثاء 8/11/2020 في الذكرى الثالثة والثلاثين لاندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، "انتفاضة الحجارة العظيمة"، سادس مؤتمرات الوعد الحق، بعنوان " الوعد الحق "6"""انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، بمشاركة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة الذي سُيلقي كلمة هامة غداً في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.

المؤتمر يُعقد في ظروف وباء كورونا افتراضياً وفضائياً، بالتزامن مع عددٍ من العواصم العربية والإسلامية، وبمشاركة عددٍ كبير من المحطات الفضائية، ووسائط التواصل الاجتماعي، وبرامج الحوار الاليكترونية الجديدة، وذلك يومي والثلاثاء والأربعاء الموافق 8 و9 ديسمبر/كانون أول 2020.

ويأتي المؤتمر في وقت أثبت فيه الشعب الفلسطيني أنه يتحدى الصعاب ويواجه الخطوب، ويتصدى للمؤامرات، ويقف موحداً في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط، ويصر على ثوابته ويتمسك بحقوقه ولو كان وحده في الميدان، وهو على يقينٍ بالنصر وعلى موعدٍ رباني معه.