الموجه العام للرابطة الإسلامية: 54 ألفاً تفاعلوا مع وسم #طالب_مش_دينار

أعلن الموجه العام للرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سامي البسيوني، صباح اليوم الاثنين ، عن نجاح حملة #طالب_مش_دينار الإلكترونية، والتي أطلقوها انحيازاً للطلبة ضد حجب جامعات في قطاع غزة لصفحات طلبة غير قادرين على تسديد رسومهم الدراسية، في ظل جائحة (كورونا) واعتماد التعليم الإلكتروني.

وقال البسيوني في تصريح صحفي :"تفاعل مع الوسم 54 ألفاً، وهذا مؤشر واضح أن الحملة نجحت في إيصال رسالتها"، مطالباً الجامعات بمراعاة ظروف ذوي الطلبة المادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح أن الحراك سيتواصل حتى تتراجع إدارات الجامعات عن حجب صفحات الطلبة، وإيجاد آلية سداد للرسوم الدراسية تراعي أوضاع الأهالي الاقتصادية.

وأشار البسيوني إلى أن بعض الجامعات أبدت استعداداً لتقسيط رسوم الطلبة، معرباً عن أمله أن تتجاوب باقي الجامعات.

ودعا لعقد لقاء يجمع مسؤولي الأطر الطلابية مع رؤساء الجامعات، لحل كافة الإشكاليات العالقة، وإيجاد صيغة توافقية بشأن تقسيط الرسوم الدراسية، على وجه الخصوص.

وشدد البسيوني على أن الرابطة الإسلامية لن تقبل أن يستمر التلويح بخطوات كحجب الصفحات الإلكترونية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم بسبب عدم مقدرة كثير من الأهالي على تسديد الرسوم الدراسية.

ونوه إلى أهمية الاستثمار في العقول، والالتفات إلى المواهب في كافة التخصصات والحرص على تنميتها ومواصلتهم تعليمهم، معتبراً مسؤولية شرعية ووطنية.

وتابع البسيوني "رأس مالنا كشعب محتل هو الاستثمار في العقول، ويجب أن تتكامل الجهود لأجل هذا المقصد، حتى نصل بقضيتنا كل الآفاق".