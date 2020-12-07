صحة غزة : 10 حالات وفاة وتسجيل "471" إصابة بـ"كورونا" و147 حالة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 7/12/2020 عن تسجيل 10 حالات وفاة ، "471" إصابة بعد اجراء فحوص مخبري لـ1245 خلال الـ24 ساعة ماضية ، موضحاً ان عدد الحالات الخطيرة تبلغ 147 حالة ، والحالات التي تحتاج الي رعاية طبية 350 حالة .

ويرجح ان يكون انخفاض اعداد الاصابات في قطاع غزة لعدم إجراء فحوصات مخبرية للمصابين جراء انتهاء المسحات في قطاع غزة والتحذير من خطورة الوضع .

وقالت الوزارة ان عدد حالات الوفاة ارتفع 149 حالة وفاة بعد تسجيل 10 وفيات اليوم ، وتعافي

405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 25592 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 10647 حالة ، في حين بلغ اجمالي المتعافين 14796 حالة