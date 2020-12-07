4 إصابات بينها حالات خطيرة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا

أُصيب صباح اليوم الاثنين، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بينهم حالات خطيرة، من مخيم قلنديا بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أدى إلى إصابة أربعة شبان بينها حالات خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وأدخلوا على إثرها إلى غرف العمليات.

وذكرت وزارة الصحة أن الإصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، من بينها ثلاث إصابات في الصدر والبطن والشريان الرئيسي في الفخد وجميعها خطيرة وتم إدخالها إلى غرفة العمليات، فيما الإصابة الرابعة وصفت بالمتوسطة في القدم.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، صباح اليوم، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في شوارع المخيم.