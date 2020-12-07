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من هي الفئة التي تعاني أقل فترة مصابة بـ"كورونا"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:15 - 07 ديسمبر 2020
كورونا في امريكا كورونا في امريكا
تقارير
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تمكنت مجموعة من المختصين البريطانيين من تحديد بعض الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البعض بفيروس كورونا المستجد مدة أطول من غيرهم.

وتبين أن هذه المجموعة، تضم في المقام الأول، النساء اللواتي دخلن سن اليأس، وذلك لانخفاض مستوى هرمون الإستروجين الجنسي الأنثوي.

وأجرى العلماء دراسات، وحللوا بيانات لأكثر من نصف مليون امرأة في بريطانيا، في الفترة بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

وتبين من النتائج، أن النساء في الفئة العمرية 45- 50 اللواتي تعرضن لانقطاع الطمث، كان لديهن مستويات أعلى من فيروس كورونا من النساء الباقيات.

وتبين كذلك، أن النساء من هذه المجموعة، أكثر من غيرهن تحدثن عن خلل في حاسة الشم، وعن تعرضهن للحمى والسعال المستمر.

وفي الوقت نفسه، كان لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما مستويات أقل من فيروس كورونا المتوقع. وخلص العلماء إلى أن الإستروجين قد يعمل كعامل وقائي ضد المرض.

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