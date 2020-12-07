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مرض غامض بالهند يودي بحياة مواطن واصابة مئات الاشخاص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 07 ديسمبر 2020
الهند الهند
تقارير
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ذكرت مصادر صحيفة إن أحد سكان مدينة "إلورو" بولاية أندرا براديش جنوب الهند، قد توفي بمرض غير معروف، وجرى نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض المرض ذاته.

وأضافت الصحيفة، أن أعراض مرض غير معروف بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات السبت الماضي، وبحلول مساء الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و70 امرأة.

ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوار والصداع وأعراض مرض الصرع، ولكن نتائج فحص فيروس كورونا لديهم كانت سلبية.

ويرى بعض الأطباء في الهند، احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية، نتيجة تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة.

 

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