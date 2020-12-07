حماس تشيد بتصريحات للأمير الفيصل وتعتبرها معبرة عن الشعب السعودي

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصريحات الأمير تركي الفيصل في مؤتمر في البحرين.

وكان الفيصل وهو مسؤول سعودي سابق، هاجم "إسرائيل" في مؤتمر إقليمي في المنامة، ما دفع وزير خارجية "إسرائيل" للرد عليه في خطاب ألقاه عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في تغريدة له على تويتر : إن الفيصل استعرض جرائم الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور وتهجيره للشعب الفلسطيني، وكشف زيف دعوات الاحتلال "للسلام"..

ورأى قاسم، أن هذه التصريحات تُعبر عن الضمير القومي العربي وعن الشعب السعودي الأصيل الذي ما زال يرى في الاحتلال كياناً غريباً عن المنطقة.

وفي تصريحات شديدة اللهجة، قال الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إن إسرائيل تقدّم نفسها بأنها “دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها”.

وتابع: "ومع ذلك، فإنهم يصرحون برغبتهم أن يصبحوا أصدقاء مع السعودية”.

ووصف الفيصل إسرائيل بأنها “قوة استعمارية غربية” متحدثا عن إجراءات إسرائيل وتهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير القرى.

وأضاف الفيصل أن الإسرائيليين “يهدمون المنازل كما يشاءون ويقومون باغتيال من يريدون”.