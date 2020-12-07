قرار الإغلاق الشامل ومصير الفصل الدراسي على طاولة اجتماع حكومة رام الله اليوم

من المقرر ان تتخذ حكومة رام الله اليوم الاثنين 7/12/2020 ، قراراً بالإغلاق الشامل والبت بشأن الفصل الدراسي الحالي سواء بإنهائه او استمراره جراء تفشي كبير لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية .

اللجنة الوبائية اوصت ليلة السبت الماضي في ختام اجتماعها ، بفرض الاغلاق الشامل في البلاد لمدة اسبوعين قابلة للنقاش، لكسر منحنى تفشي الوباء.

وأوضح مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة ضياء حجيجة خلال تصريحات له أن هذه توصية والقرار النهائي بهذا الخصوص تتخذه الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم.

وأضاف أن التوصية تأتي بناءً على تطورات الوضع الصحي وتزايد الحالات الإصابة بشكل ملحوظ وعدم الالتزام المواطنين باجراءات الوقاية.

وكان الدكتور الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا أكد في تصريحات سابقة له ان اجتماعاً سيعقد لمجلس الوزراء برام الله اليوم بعد رفع التوصيات من اللجنة الوبائية بشأن اعداد الاصابات في المدارس لتحديد مصير العملية التعليمة ، سواء كان بإنهاء مبكر للفصل الدراسي او استمراره.

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اجتماعاً قد عقد قبل عدة ايام بين وزارة الصحة والتربية والتعليم بمشاركة الوزراء وتم تدارس كافة الامور وتم وضع توصيات بأرقام المرضى والمصابين في صفوف الطلبة والعاملين ورفع التوصيات لمجلس الوزراء غدا.

وبشان الحديث المتكرر عن الإغلاق الشامل ، قال الشخرة "اغلب المواطنين يركزوا على شئ هو بيدهم والاغلاق بيد المواطنين ونحن فقط نقوم برفع التوصيات ، موضحاً انه في حال استمر المواطنين بالاستهتار ولم يكن هناك التزام لماذا لا نقوم بهذة التوصيات ولكن اذا لم يكن لها حاجة لم نقوم بها".

وكانت وزارة الصحة برام الله أعلنت أمس عن تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

واوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.