الدولار في سوريا اليوم الاثنين 7/12/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاثنين 7/12/2020 استقراراً في سعر صرفه وخاصة بعد ارتفاع كبير خلال الاسبوع الماضي .
وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاحد 6/12/2020 في السوق السوداء 2700 أقل سعر و 2720 في اعلى سعر .
سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا يتغير ، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق، حلب، إدلب، ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.
العملات مقابل الليرة والدولار الامريكي في سوريا اليوم الاثنين 7/12/2020
اليورو الاوروبي : البيع: 3244 الشراء: 3286
الليرة التركية : البيع: 342 الشراء : 348
الريال السعودي: البيع :712 الشراء 723
الدينار الامارتي : البيع: 727 الشراء:738
الدينار الليبي :البيع: 2010 الشراء :2038
الدينار الاردني : البيع: 3785 الشراء :3836
الدنيار الكويتي: البيع : 8798 الشراء 8922
الريال القطري : البيع : 733 الشراء: 745
الكرون السويدي: البيع: 314 الشراء : 321
الكرون النرويجي: البيع:302 الشراء : 309