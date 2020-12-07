تسارع في بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن هناك تقدمًا طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار القدس "عطروت" شمال المدينة.

وبحسب القناة، فإن "إسرائيل" تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول جو بايدن للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن التقدم في المخطط جاري بعد اللقاء الذي جرى بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية.