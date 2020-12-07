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متجاهلة الانتقادات الدولية

تسارع في بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 07:26 - 07 ديسمبر 2020
مصادرة الاراضي للاستيطان مصادرة الاراضي للاستيطان
تقارير
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ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن هناك تقدمًا طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار القدس "عطروت" شمال المدينة.

وبحسب القناة، فإن "إسرائيل" تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول جو بايدن للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن التقدم في المخطط جاري بعد اللقاء الذي جرى بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية.

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