موعد مباراة ليفربول وميدتيلاند القادمة- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميدتيلاند، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، موعد المباراة والقنوات الناقلة، حيث يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة جديدة أمام ميدتيلاند التي ستقام مساء يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، التي تأتي في نطاق لقاءات الجولة السادسة من عمر دوري أبطال أوروبا، وفي ظل احتدام المنافسة في دوري الأبطال يسعى أبناء يورجن كلوب لتحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فقدها الفريق مؤخراً، ولضمان تأهلهم للجولة القادمة من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وميتييلاند

يستضيف ملعب ساحة إم سي إتش مباراة ليفربول وميتييلاند، وسيبذل لاعبي الريدز قصار جهدهم من أجل تحقيق الفوز وجنى النقاط الثلاثة بالكامل، مستغل الانتصارات التي عاد لتحقيقها من جديد بالرغم من أداءه المتواضع الذي حققه في الأيام الماضية، وكان فريق ليفربول قد حقق فوز صعب للغاية أمام أياكس امسترادم والتي انتهت بهدف دون مقابل.

وعلى مستوي الدوري المحلي سقط فريق ليفربول أمام برايتون والتي أنتهت بهدف مقابل هدف واحد فقط، ويحتل الريدز مركز صدارة ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، بينما جاء ميتييلاند في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، حصل عليها بعد تعادله في مباراة واحدة وخسر كافة لقاءاته.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميتييلاند

تبث مباراة ليفربول وميتييلاند على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت السودان وليبيا وجمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة 8:55 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.