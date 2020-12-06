منحة العمالة الغير منتظمة في مصر ديسمبر 2020 -رابط manpower.gov.eg القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالبطاقة لصرف الدفعة الرابعة 2020، موقع وزارة القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، يقدمها لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، كما سننشر لكم طريقة الاستعلام عن المنحة وصرف مبلغ 500 جنيه مصري من قبل وزارة القوى العاملة المصرية الخاصة بشهر ديسمبر الحالي لعام 2020، وهو الموضوع الذي شغل بال الكثيرين من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد التقارير التي أشارت أن اليوم الأحد هو يوم صرف المنحة من جميع منافذ البريد المصري.

منحة العمالة الغير منحة العمالة الغير منتظمة في مصر ديسمبر 2020 -رابط manpower.gov.eg القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالبطاقة لصرف الدفعة الرابعة 2020ديسمبر 2020

منحة العمالة الغير منتظمة في مصر ديسمبر 2020 -رابط manpower.gov.eg القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالبطاقة لصرف الدفعة الرابعة 2020، حيث قامت الحكومة المصرية اليوم الأحد الموافق 6 من شهر ديسمبر لعام 2020 بالبدء في عمليات صرف المنحة الخاصة بالدفعة الأولى التي تنتمى إلى المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة والتي تم تقديمها من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، وجاءت تلك العمليات بتوجيهات عليا من قبل معالي سيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة صرف المنحة من جديد ولمدة ثلاثة أشهر.

منحة العمالة الغير منتظمة في مصر ديسمبر 2020 -رابط manpower.gov.eg القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالبطاقة لصرف الدفعة الرابعة 2020

ومن المقرر أن تستمر عمليات الصرف لتلك الدفعة إلى مدة 10 أيام متتالية، وذلك بحسب التقارير المعلنة من قبل “لجنة دعم ومساندة العمالة” والذين كانوا متضررين من الاجراءات الإحترازية والتداعيات في الأضرار الاقتصادية في ظل إنتشار فيروس كورونا لعام 2020.