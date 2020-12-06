مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو- القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف، يقدمها لكم موقع فلسطين اليوم، حيث يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهته الجديدة أمام لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسيقاتل البافاري بشراسة عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي عقب تقديمه أداء مميز، وعلى الرغم من احتدام الصراع إلا أن بايرن ميونخ قدم أداء جيد ويسعى للحفاظ على لياقته البدنية ومستواه.

مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو- القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف

يفتتح ملعب أليانز أرينا أبوابه لاستقبال مباراة بايرن ميونخ ضد لوكوموتيف موسكو، ويطمح البافاري لتحقيق الفوز وتعويض النقاط التي أهدارها مؤخراً حيث استهتر لاعبي بايرن ميونخ بلاعبيه مما جعله يظهر بأداء ضعيف بعد أمتع محبيه بالعديد من المواجهاته المميزة، فقد سقط البافاري أمام الروخي بلانكوس بهدف مقابل هدف ليحصل الفريقين على نقطة واحد.

مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو- القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف

بينما على الصعيد المحلي سقط بايرن ميونخ أمام ار بي لايبزيج حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويحتل بايرن ميونخ مركز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما جاء فريق لوكوموتيف موسكو في المركز الرابع برصيد 3 نقاط حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجله خالي من الانتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو

وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو على قناة بي إن سبورت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والأردن، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت السودان وليبيا وجمهورية مصر العربية وفلسطين.

مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو- القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولوكوموتي