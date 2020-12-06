خان يونس تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة خان يونس 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية أمس السبت.
وقالت لجنة طوارئ خان يونس في بيان صحفي، إن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 2562 إصابة.
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