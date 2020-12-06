هل يتراجع غانتس عن التوجه للانتخابات؟

قال وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس قائمة "أزرق أبيض"، "بيني غانتس" اليوم الأحد، لمقرّبيه إنّ هدف الإجراءات التي اتخذتها قائمته هو منع الانتخابات.

ونقلت قناة "كان 11" العبرية عن "غانتس" قوله:" إن الفشل في منع الانتخابات سيكون "أشبه بحادث طرق" على حد تعبيره.

وعقد غانتس اجتماعًا مساء اليوم الأحد، مع وزير المالية الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، لبحث الميزانيّة وسط توقّعات بعدم تحقيق اختراق في المباحثات العالقة.

وأوضح أن "ملايين المواطنين في وضع محزن، والشركات تغلق أبوابها والمزيد من المواطنين في يعانون الفقر؛ ​​بينما يحجب "نتنياهو" عن الحكومة ميزانيتها، لذلك ستصوت "أزرق أبيض" لصالح حل الكنيست".

ونوه "غانتس" إلى انه لا زال تاركا لنتنياهو فرصة لتغيير توجه حزبه "أزرق أبيض" لحل الكنيست، وضمان استمرار ولاية حكومة الوحدة الإسرائيلية، قائلاً: "عبء إثبات ذلك يقع على عاتقك، قم فورًا بطرح الميزانية على الحكومة، واهتم بتمريرها والمصادقة عليها وضمان الوحدة".

وكان قد صوّت الكنيست الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيديّة على حلّ نفسه والذهاب لانتخابات مبكّرة، بعدما صوّت "أزرق أبيض" لصالح الحلّ الذي يحتاج إقراره نهائيًا إلى 3 قراءات أخرى.