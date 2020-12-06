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لبنان تسجل 9 وفيات و1236 إصابة جديدة بكورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:39 - 06 ديسمبر 2020
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 9 وفيات و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1099، وإجمالي عدد الإصابات وصل إلى 137112.

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