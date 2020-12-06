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جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في استشهاد الطفل أبو عليا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:23 - 06 ديسمبر 2020
الشهيد الطفل علي ابو عليا الشهيد الطفل علي ابو عليا
تقارير
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فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد تحقيقًا في استشهاد الطفل علي أبو عليا (13 عامًا)، يوم الجمعة الماضي برصاص أحد جنوده في مدينة رام الله.

جاء ذلك خلال بيان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح فيه أن الشرطة العسكريّة التابعة له تجري التحقيقات في الحادث.

بدورها قالت هيئة البثّ "الاسرائيلية" أمس السبت: "أن جيش الاحتلال يشتبه في أن أحد جنوده أطلق النار ببندقية من طراز روجير على الطفل "بالخطأ".

وكانت ذكرت وزارة الصحّة الفلسطينيّة أنّ أبو عليا استشهد بالرصاص الحي، بينما نفي جيش الاحتلال ذلك، وأدّعي أنه استخدم وسائل تفريق المظاهرات فقط.

 

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