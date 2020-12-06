توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي بثنائية كين وسون علي أرسنال

حسم فريق توتنهام هوتسبير، ديربي شمال لندن، على حساب أرسنال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام اصطدم بضيفه أرسنال مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة رقم 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووضع سون هيونج مين السبيرز في المقدمة عند حلول الدقيقة 13، من تصويبة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء، على يسار بيرند لينو.

وتمكن هاري كين من إدراك الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 46، من تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة بواسطة سون.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد السبيرز إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نفطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن ليفربول صاحب المرتبة الثالثة، قبل مواجهة الريدز في وقت لاحق اللية ضد وولفرهامبتون.

ويتوقف رصيد الجانرز عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البريميرليج.