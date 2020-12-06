"ريغيف" تصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة

صادقت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "ميري ريغيف" مساء اليوم الأحد، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين.

وقالت "ريغيف" "بعد سنوات من المماطلة، حان وقت اتخاذ قرارات شجاعة وإقرار الميزانيّات لتمكين وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة" وتابعت أن الاحتلال يضمّ المستوطنات "على أرض الواقع، ونربطها "بإسرائيل".

وأشارت إلى تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات في المستوطنات.

ويشار إلى أن المشاريع هي: شارع التفافي اللبّان الغربي؛ شارع "موديعين عيليت" (446)؛ تطوير حاجز قلنديا وتخطيط شارع بين مستوطنة "آدم" وحزما.

و كانت عرضت ريغيف الشهر الماضي، خطّة إستراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتتضمّن الخطّة مخطّطات للعشرين عامًا المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع أفقية وعموديّة جديدة.

وطرحت الخطّة أمام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربيّة وأمام رؤساء "الإدارة المدنيّة" للاحتلال في الضفّة، وستتقسّم هذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035 والأخيرة بعيدة المدى، وتنهي عام 2045.