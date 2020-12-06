السراج : نقص الوقود لدي بلديات القطاع قد يؤدي لتوقف خدمات أساسية

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اليوم الاحد، ان نقص الوقود الحاد لدى بلديات قطاع غزة قد يؤدي إلى توقف بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.

وقال السراج خلال تصريحات اذاعية، ان النقص الكبير في إيرادات البلدية الذي نتج عن جائحة كورونا منذ شهر مارس الماضي، حال دون توفر السيولة المالية في البلدية مما أدى لعدم مقدرة البلدية على دفع رواتب للعاملين فيها، مبيناً ان رواتب موظفي بلدية غزة تعادل في الشهر الواحد مبلغ يزيد عن مليون دولار، والإيرادات في الوقت الحالي لا تغطي هذا المبلغ الكبير في ظل عدم التزام عدد كبير من المواطنين بتسديد الفواتير المستحقة عليهم للبلديات.

وأضاف:" عقدنا اتفاقاً بحضور وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية وجهات مسئولة على أن يتم مساواة موظفي البلديات بموظفي الحكومة وأن تقوم الحكومة بسداد جزء من المستحقات التي عليها لصالح البلديات، حتى الآن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق وهناك تسويف، وهذا الأمر أصبح غير مقبول بالنسبة لنا".

وأوضح السراج، ان الدعم الذي يأتي للبلدية كله دعم مشروط بتقديم خدمات معينة مثل تطوير طريق أو تطوير خط صرف صحي وغيره وليس هناك أموال نقدية تدفع للرواتب، مطالباً بضرورة توفير الحد الأدنى من الرواتب لهم أسوة بباقي موظفي الحكومة.