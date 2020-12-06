الإمارات تكشف تعرضها لهجمات إلكترونية مكثفة بعد تطبيعها مع "اسرائيل"

أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد، أن "الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل".

وأضاف إن "التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفا بالفعل، لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين".

وأوضح الكويتي بأن "القطاع المالي مستهدف"، لافتا إلى أن "عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا".

ولفت إلى: "إن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران"، دون تحديد من يقف وراءها، ودون الخوض في التفاصيل، ودون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

جدير ذكره أنه كانت الإمارات وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".