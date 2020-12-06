خلال ساعات... الصحة تجدد تحذيرها من نفاذ مواد فحص كورونا

قال مدير عام الخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة د. أيمن الحلبي، أن الوزارة أبلغت خلال الأيام الماضية وزارة الصحة في رام الله ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بأن مواد فحص كورونا على وشك النفاذ ولم تجد استجابة من أحد.

أضاف الحلبي في تصريح اذاعي، أن الصحة أعلنت بعد عصر اليوم الأحد عن نفاذ مواد الفحص الموجودة وتوقف العمل في المختبر المركزي وهو المركز الوحيد في قطاع غزة.

وأكد أن الاحتلال يتحمل المسئولية في هذا الجانب، مبينًا أنه لا يسمح بدخول المواد إلى القطاع، وإذا سمح بذلك فتكون بالحد اليسير الذي لا يكاد يكفي إلا لأيام قليلة.

وأشار الحلبي، إلى أنه "في الأيام الماضية كان هناك تعديل لبروتوكولات سحب العينات مع تغير الخارطة الوبائية، لكن اليوم نتحدث عن توقف عملية الفحص بشكل كامل".

وشدد قائلا: "إذا لم تستجب وزارة الصحة في رام الله والمؤسسات الدولية خلال الساعات القادمة من أجل توفير المواد اللازمة من أجل عملية الفحص فسنكون أمام مشكلة كبيرة".