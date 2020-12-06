ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

في حصيلة كلية

الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 19:26 - 06 ديسمبر 2020
كورونا في الجالية الفلسطينية كورونا في الجالية الفلسطينية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاحد، وفاة 322 مواطنا وإصابة 7979 آخرين بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأشار التقرير الى أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية سجلت اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن أمين احمد موسى (50 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 10.

بدوره أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغان، وفلوريدا، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 5056، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 94 حالة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات