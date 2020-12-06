مستوطنون يقطعون 42 شجرة زيتون معمرة ويهدمون جدرانا استنادية في ياسوف

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت، المعروفة بأرض "المحاور" الواقعة بمحاذاة مستوطنة "رحاليم"، وتعود ملكيتها للمواطنين رضا وراجح عطياني.

وأوضح محافظ سلفيت عبد الله كميل، في بيان صادر عنه، أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للدائرة القانونية وجهات الاختصاص بالمحافظة لمتابعة هذا الاعتداء قانونيا مع الأطراف ذات العلاقة، وفضحه على كافة المستويات.

يذكر أن أراضي قرية ياسوف تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها قيام مستوطني مستوطنة "تفوح" الأسبوع الماضي بتقطيع وتدمير نحو 65 غرسة زيتون من أصل 150 غرسة تم زراعتها العام الماضي في منطقة تسمى "عقدة الزر" القريبة من مدخل المستوطنة.