إيران تكشف معلومات جديدة عن أدوات الهجوم على العالم النووي محسن زادة

كشف نائب قائد حرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، أن 11 حارساً شخصياً كانوا مع العالم محسن فخري زادة لحظة الاعتداء عليه.

وأضاف أن انفجار السيارة "نيسان" كان هدفه اختراق فريق الحماية الأمني الخاص بالشهيد زادة، وأنه تمّ التحكم بإطلاق النار عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في موقع العملية الإرهابية، وفق فدوي.

وأوضح أنه جرى زرع كاميرا متطورة في الموقع، وأن الإرهابيين استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية، لافتاً إلى أن نحو 13 رصاصة أُطلقت نحو وجه العالم زادة من دون أن تصيب زوجته أبداً، رغم أنها كانت على بعد 25 سم منه فقط.

فدوي لفت إلى أنه جرى إطلاق النار على فريق حماية الشهيد زادة 4 مرات، لأن الفريق تجمع أمام وفوق الشهيد زادة، مؤكداً أنه لم يكن هناك عدو في الموقع لإطلاق النار على حراس الشهيد زادة بشكل منفصل.

من جهته، أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية، العميد رمضان شريف أن اغتيال العالم محسن فخري زادة، تمّ عبر استخدام أسلحة إلكترونية متطورة، تمّ توجيهها عبر الأقمار الصناعية.