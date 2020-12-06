فصل الشتاء.. "موسم التعذيب" للأسرى في سجون الاحتلال

أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبدالناصر فروانة، إن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية تشتد وتتجدد كل عام مع دخول فصل الشتاء، بسبب نقص الملابس الشتوية والأغطية، وعدم توافر أجهزة التدفئة في كثير من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق”.

وأشار فروانة، في تصريح صحفي، إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون نقصا حادا في احتياجات الشتاء، جراء المعيقات الإسرائيلية وتوقف زيارات الأهل منذ بدء أزمة كورونا.

وأكد فروانة على أن بين الأسرى كبار في السن، وأسرى مرضى يعانون من أمراض مختلفة، الأمر الذي يزيد من ألمهم ويفاقم من معاناتهم.

وقال: "بالإضافة إلى ارتفاع درجة القلق عليهم من قبل عائلاتهم، جراء دخول فصل الشتاء وما يتسبب لهم من ألم ووجع ومرض، في ظل توقف الزيارات وانعدام آليات التواصل البديلة".

وأشار إلى أنه مع بدء دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الأسرى من نقص في الملابس والحرامات والبطانيات الشتوية، وخاصة المعتقلين حديثاً، إذ يقوم الأسرى المتواجدين في الأقسام على مساعدتهم، وتقديم ما يلزمهم من ملابس وحاجيات مما يتوفر لديهم، ما يتسبب في نقص حاد بالملابس والأغطية.

واتهم فروانة مصلحة سجون الاحتلال بالإمعان في سياسة الاستهتار بحياة الأسرى وفرض ظروف حياتية صعبة عليهم، والتنكيل بهم في تفاصيلهم المعيشية اليومية كافة، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب فروانة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى.