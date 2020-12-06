صحة غزة ترفع أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا)

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى فيروس كورونا "كوفيد19" من 150 سرير الى 170 سرير عناية مخصصة للحالات الخطيرة و الحرجة.

وأوضح الصحة في بيان لها، أنها تعمل على قدم وساق من أجل الوصول الى 200 سرير، أمام الزيادة المستمرة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد خصصت 500 سرير لرعاية مرضى (كوفيد 19).

اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 139 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بالإضافة لتسجيل ( 726 ) إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 157 حالة.

وأفادت بأن الوزارة اجرت2000 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، و تعافي 623 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 25121 إصابة، كما بلغ اجمالي الحالات النشطة 10591 حالة، واجمالي المتعافين 14391 حالة ، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 375 حالة.