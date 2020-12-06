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أبو عاذرة يعلن أيام داوم الهيئات التدريسية بمدراس (الاونروا) بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:47 - 06 ديسمبر 2020
مدراس مدراس
تقارير
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أعلن رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة " الأونروا " في غزة فريد أبو عاذرة، مساء اليوم الاحد، عن ايام ومواعيد دوام الهيئات التدريسية في جميع مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) بمحافظات غزة الخمس.

وأوضح عاذرة، أن أيام مواعيد دوام الهيئات التدرسية، سيبدأ من صباح يوم غدٍ الاثنين 2020/12/7م

وقال أبو عاذرة خلال نشرة وزعت لمديري ومديرات المدارس،  إن "مدارس الفترة الصباحية سيكون أيام الدوام فيها  (الأحد، الثلاثاء، الخميس) من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".

وأضاف، أن فترة دوام مدارس الفترة المسائية سيكون أيام (السبت، الاثنين، الأربعاء)، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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