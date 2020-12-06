افتتاح قسم جديد خاص بمرضى "كورونا" في مستشفى شهداء الأقصى

أعلن رئيس مستشفى شهداء الأقصى بغزة، الدكتور كمال خطاب، اليوم الاحد، عن افتتاح قسم جديد داخل المستشفى، خاص بمرضى فيروس كورونا (كوفيد19).

وأوضح خطاب، لـ"وكالة فلسطين اليوم"، أن إدارة المستشفى عزلت القسم الجديد عن باقي الأقسام حيث يتسع 18 مريضًا، وبه ثمانية أسرة للحالات الصعبة، الناجمة عن الإصابة بالفيروس، والباقي للحالات المتوسطة أو السيئة.

وبيّن أن أكثر من 100 حالة أدخلت إلى القسم، معظمهم من الحالات السيئة أو المتوسطة.

وأكد على أن المستشفى قرت افتتاح القسم بسبب تزايد اعداد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات الأخرى استيعابهم.

وشدّد على أن المستشفى مستمرة في كسر منحى الإصابات، وأن إدارة المستشفى تقدم الخدمة الصحية المثالية للحالات المصابة، للشفاء من المرض.

وقال خطاب: إن "إدارة المستشفى حولت ما يقارب 12 حالة صعبة إلى مستشفى الأوروبي"

وأضاف أن مستشفى شهداء الاقصى ما زال يستقبل الحالات المرضية المصابة بعدوى (كوفيد 19)، وان الطواقم الطبية تعامل معهم بمهنية طبية عالية.

وأشار رئيس المستشفى، إلى أن معظم الحالات التي دخلت المستشفى خرجت من القسم بعد تقديم لهم الرعاية الصحية المطلوبة، لمواجهة الوباء.

وأثنى احد المصابين بفيروس كورونا، على جهود مستشفى شهداء الأقصى في تقديم كل ما يحتاجه المصاب، لمحاربة الوباء.

ونوه المصاب منذُ 21 يومًا، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات السلامة والوقائية، تجنبًا للإصابة بالوباء.









