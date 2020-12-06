صحيفة أرجنتينية : أخطاء طبية وراء وفاة مارادونا

كشفت تقارير صحفية العديد من المفاجآت بشأن الأزمة المثارة حول أسباب وفاة النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا.

وقالت صحيفة "12 باخينا" الأرجنتينية إن المدعون العموم شرعوا فى إعداد لائحة الاتهام الخاصة بقضية وفاة مارادونا.

وأوضحت أن هيئة الطب الشرعي التابعة للمحكمة العليا أكدت أن الأدلة والشهادات أثبتت أن مارادونا لم يشرب الكحول أو يعالج نفسه فى منزل تيجرى، حيث لم يتم العثور على مشروب كحولي، والدواء كان مخبئاً فى علب حفظ لم تكن فى متناول يده، ولم يكن هناك سوى الماء.

وذكرت أن الأدوية التي كان يتناولها مارادونا لم تكن مناسبة لمريض القلب، كما لوحظ أنه كان قبل وفاته منتفخا بشكل ملحوظ بسبب احتباس السوائل فى الوقت الذى لم يتم العثور فيه على دواء مدر للبول.

وانتهت إلى أن هناك عناصر حاسمة فى قضية وفاة مارادونا، وحالة من سوء الرعاية فالمكان غير ملائم، بالإضافة إلى نقص الأدوية لأمراض القلب، والجهل بأعراض احتباس السوائل، وقلة الوجود الطبي فى تيجرى، ونقص فى السيطرة وعمل الممرضات.